Napoli x Braga: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Napoli e Braga se enfrentam nesta terça-feira (12), em jogo válido pela última rodada do Grupo C da Liga dos Campeões. A partida acontece no Estádio Diego Armando Maradona (Itália), às 17h (horário de Brasília). O time italiano ocupa a segunda colocação, com sete pontos, enquanto o clube de Portugal encontra-se na terceira posição, com quatro pontos. O confronto promete ser acirrado, uma vez que os dois times brigam pela última vaga do grupo.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Napoli: Alex Meret; Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Politano. Técnico: Walter Mazzari.

Provável escalação do Braga: Matheus Magalhães; Gomez, Fonte, Serdar Saatci, Borja; Moutinho, Vitor Carvalho; Alvaro Djalo, Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta; Simon Banza. Técnico: Artur Jorge.

FICHA TÉCNICA | NAPOLI X BRAGA

Estádio: Estádio Diego Armando Maradona (Itália).

Data: terça-feira, 12 de Dezembro.

Horário: 17 horas (horário de Brasília).