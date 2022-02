Napoli x Barcelona: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Uefa retoma as disputas dos playoffs da segunda fase da Liga Europa 2021-2022 nesta quinta-feira (24). A partir das 17h (de Brasília), o confronto ocorre no estádio Diego Armando Maradona, na Itália: Napoli x Barcelona.

Em campo, o segundo embate no mata-mata. A ida foi na última semana, com empate em 1 a 1 na Espanha. O time classificado avança às oitavas da competição europeia. O time com melhor placar agregado irá se classificar.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo nos canais TV Cultura e ESPN, além do serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Napoli | Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mário Rui; Demme, Fabián Ruiz, Elmas, Zielinski e Insigne; Osimhen. Técnico: Luciano Spalletti.

Barcelona | Ter Stegen; Dest, Piqué, Araújo e Jordi Alba; Gavi, Busquets e Pedri; Adama Traoré , Aubamayeng e Ferrán Torres. Técnico: Xavi Hernández.

Napoli x Barcelona

Local: estádio Diego Armando Maradona, na Itália.

estádio Diego Armando Maradona, na Itália. Data: quinta-feira, 24 de fevereiro.

quinta-feira, 24 de fevereiro. Horário : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). Transmissão: TV Cultura, ESPN e Star+.