Napoli x Ajax: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Napoli e Ajax entram em campo nesta quarta-feira (12), às 13h45 de Brasília, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), para disputar a quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2022/23. As duas equipes integram o Grupo A da competição europeia, ao lado de Liverpool e Rangers.

As duas equipes jogaram na última rodada da Champions League, disputada na última terça-feira (4). A partida aconteceu na Holanda e terminou com uma grande goleada para o Napoli: a equipe italiana venceu, fora de casa, pelo placar de 6 a 1. Os italianos lideram o Grupo A, com 100% de aproveitamento. O Ajax está na terceira colocação, com três pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Space e pelo HBO Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Rui; Anguissa e Lobotka; Politano, Zielinski e Kvaratskhelia; Raspadori. Técnico: Luciano Spalletti.

Ajax: Pasveer; Rencsh, Timber, Bassey e Blind; Berghuis, Alvarez e Taylor; Ocampos, Kudus e Bergwijn. Técnico: Alfred Schreuder.

NAPOLI X AJAX | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Data: 12/10/2022 (quarta-feira)

Horário: 13h45 (de Brasília)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Stefan Lupp (ALE) e Marco Achmüller (ALE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Harm Osmers (ALE)