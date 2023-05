Napoli empata com Udinese e volta a vencer o Italiano após 33 anos

A torcida do Napoli teve dias de festa e ansiedade nas duas últimas semanas, até deixar a ansiedade de lado e ficar apenas com a festa nesta quinta-feira. O time napolitano entrou em campo no Estádio Friuli, em Údine, e encerrou o jejum de 33 anos sem vencer o Campeonato Italiano ao empatar por 1 a 1 com o Udinese, em jogo da 33ª rodada da liga nacional. Bastava um ponto para tirar qualquer chance de a vice-líder Lazio alcançar a ponta. Agora, restam 15 pontos em disputa, e o Napoli tem 80 contra 64 do rival de Roma.



A equipe comandada por Luciano Spalletti teve a chance de confirmar o título no último domingo, quando precisava vencer a Salernitana para se tornar campeã, mas cedeu o empate por 1 a 1 no final da partida. Os torcedores que lotaram as ruas e o Estádio Diego Armando Maradona no final de semana tiveram de guardar as bandeiras e esperar até esta quinta, dia em que voltaram ao estádio para ver a partida em um telão.



Festa napolitana

Outros torcedores ficaram nas ruas de Nápoles e uma minoria esteve no Friuli para ver o momento histórico. Aqueles que encararam a viagem tiveram o privilégio de celebrar com os responsáveis pelo fim do jejum, pois invadiram o gramado assim que o árbitro apitou o final da partida histórica. O ato acabou em confusão.

Legenda: A torcida do Napoli comemorou o título em Udine após empate fora de casa Foto: Divulgação / Napoli



Depois da frustração vivida no domingo, o Diego Armando Maradona voltou a encher nesta quinta-feira. Um telão foi colocado no estádio e cerca de 60 mil pessoas, prontas para a festa, marcaram presença para torcer pela confirmação do fim do jejum. Nas ruas, torcedores se espalharam por toda a cidade. Enquanto isso, mais de 2 mil napolitanos que viajaram até Údine acompanhavam o duelo histórico do setor visitante do Estádio Friuli.

Fim do Jejum

O Napoli não vencia o Campeonato Italiano desde a temporada 1989/1990, quando tinha Maradona como principal estrela de uma equipe com outros nomes lendários, como o atacante brasileiro Careca. Duas temporadas antes, venceu a liga nacional pela primeira vez, em 1987/1988, também sob o comando de Maradona.

Após o craque argentino ser pego no doping no ano seguinte ao segundo título, o clube, que já tinha seus problemas financeiros, entrou em um período entre campanhas ruins e medianas, até falir em 2004. Comprado pelo produtor cinematográfico Aurelio De Laurentiis, recuperou-se a partir das divisões inferiores e voltou à elite na temporada 2007/2008. Em crescente desde o retorno, venceu a Copa da Itália duas vezes (2013/2014 e 2019/2020) e foi vice-campeão italiano quatro vezes Agora, deixou de bater na trave.



O jogo



Assim como no empate com a Salernitana, o Napoli entrou em campo ansioso diante da possibilidade de finalmente cravar a conquista Embora tenha frequentado bastante o campo de ataque nos minutos iniciais, não teve a consistência necessário e logo viu o medo de adiar o título novamente ser despertado, pois Lovric abriu o placar para a Udinese aos 12 minutos, com um chute forte de dentro da área.



O time napolitano teve a expectativa de conseguir o empate por volta dos 20 minutos, quando Kvaratskhelia caiu dentro da área após dividida com Becão e o VAR foi acionado. Após a revisão, contudo, o árbitro mandou seguir a partida. O restante do primeiro tempo foi de posse de bola do time de casa, que até teve algumas oportunidades, mas também deu espaço e mostrou nervosismo diante do forte jogo físico adotado pelo adversário,.

Legenda: Osimhen marcou o gol do empate que deu o título ao Napoli Foto: Tiziana FABI / AFP



Após erros, chances e muita ansiedade no primeiro tempo, o clima ficou mais leve no momento em que uma bola rebatida na marcação sobrou para Osimhen, dentro da área. Ele bateu firme e superou o goleiro Silvestre. A partir daí, a festa começou, das arquibancadas de Friuli às ruas napolitanas. Foi o 22º gol do nigeriano, artilheiro do Campeonato Italiano, e o fim de uma longa espera.