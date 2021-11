'Não somos ricos, eu sou': dono de fortuna de R$ 2 bi, Shaquille O’Neal quer que filhos se banquem

O ex-basquetebolista norte-americano Shaquille O’Neal, 49, dono de uma fortuna estimada em R$ 2,2 bilhões, revelou que não banca luxo aos filhos por querer que eles conquistem o próprio dinheiro. “Digo sempre: ‘nós não somos ricos, eu sou rico’”, comentou o astro da NBA em entrevista ao podcast ‘Earn Your Leisure’. As informações são do Extra.

“Tenho seis filhos. Gostaria de um médico, um dono de fundo de investimentos, um farmacêutico, um advogado, alguém que seja dono de vários negócios para tomar conta dos meus. Mas digo a eles que não vou entregar tudo em suas mãos. Você precisa ganhar”, comentou o ex-jogador no podcast.

Shaquille é pai de Shareef (21), Shaqir (18), Me'arah (15), Myles (24), Taahirah (25) e Amirah (19).

Apesar de soar “mão fechada”, O’Neal pretende ajudar a prole com incentivo aos estudos. “Você precisa ter um diploma de graduação ou mestrado, e, então, se você quiser que eu invista em uma das suas empresas, você vai ter que me apresentar o projeto. Traga para mim”, explicou, admitindo que os filhos ficam chateados com ele por isso.

Legenda: Shaquille O'Neal e um de seus seis filhos, Shaqir. Foto: Cassy Athena/Getty Images

Patrimônio

De acordo com o Extra, com base em cálculos feitos pelo site 'Celebrity Net Worth', que contabiliza fortunas de famosos, O’Neal tem, atualmente, um patrimônio de R$ 2,2 bilhões, somando os salários que recebeu ao longo da carreira no esporte, patrocínios e outras rendas.

