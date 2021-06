"Não seria surpresa nenhuma vencer o Internacional", afirma Benevenuto em coletiva pré-jogo

Após estrear vencendo um dos postulantes ao título da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza enfrenta outro adversário que pretende brigar nas cabeças do campeonato: o Internacional. No entanto, para o zagueiro Marcelo Benevenuto, triunfar diante da equipe colorada não seria nenhuma surpresa.

Marcelo Benevenuto Zagueiro do Fortaleza “Nós já demonstramos o que somos capazes de fazer nesse campeonato. O professor (Vojvoda) vem implantando bem a filosofia dele de jogo. Peço, também, um pouco de respeito com o Fortaleza, porque se a gente ganha de um time candidato ao título é surpresa, então nosso trabalho não está valendo de nada. Temos uma boa equipe e não seria surpresa nenhuma vencer o Internacional.”

O trabalho no dia-a-dia é o segredo do que o Fortaleza vem desempenhando dentro de campo, é o que garante Benevenuto, ao ser questionado sobre a preparação do Tricolor do Pici para o duelo diante do Internacional.

“A gente trabalha durante a semana para que consigamos fazer bons jogos. Nossa preparação é a chave para o nosso sucesso dentro de campo. Se fizermos um bom trabalho durante a semana, é o que o professor (Vojvoda) fala: “nosso campeonato começa no treino”. Se fizermos bons treinos, acredito que levando isso pro jogo, a gente tenha êxito.”

Em sete jogos disputados sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza sofreu apenas três gols. A solidez defensiva tem sido a marca do comandante argentino à frente do Tricolor do Pici. Para Benevenuto, o técnico leonino exige bastante da defesa.

Marcelo Benevenuto Zagueiro do Fortaleza “Ele (Vojvoda) é um cara que exige muito da defesa, até porque ele foi zagueiro. Conhece bem, nos orienta nos detalhes corporais, quando a bola está sob pressão, para subirmos a marcação e quando não, descer. Isso é muito bom para nós da defesa.”