"Não saímos felizes com esse 2 a 2", lamenta Guto Ferreira após empate com Cuiabá

O empate diante do Cuiabá, neste domingo (11), em 2 a 2, foi visto com bons olhos pelo técnico Guto Ferreira. De acordo com o comandante alvinegro, o Ceará fez uma boa partida, mas o detalhe fez a diferença em favor da equipe mandante, que conseguiu o gol de empate aos 48 minutos do 2° tempo.

“Fizemos um bom 1° tempo. No onze contra a onze, estávamos melhor. Tomamos o gol de bola parada, mas criamos chances e acabamos não fazendo o gol. No 2° tempo, fizemos uma mudança tática e ficamos apenas com um volante. Trouxemos o Lima para jogar de meia ao lado do Vina, dois caras que tem boa visão de jogo. Os extremos abertos e o Jael no pivô. Construímos a virada. Fizemos o início da etapa final, até o 2° gol, de forma muito boa. Inclusive, nossa zaga marcando altíssimo, na intermediária de ataque, devido a superioridade numérica. Houveram mudanças no Cuiabá e não tendo mais nada a perder, se lançaram ao ataque e veio o detalhe (gol de empate). Peço desculpas, mas infelizmente aconteceu.”

O técnico ressaltou a infelicidade com o resultado da partida. O tropeço diante do Cuiabá custou ao Ceará a chance de se aproximar do G8 da Série A do Campeonato Brasileiro.

Guto Ferreira Técnico do Ceará “Sempre quando você leva gol, você tem erros. São erros que precisaremos corrigir, pode ter certeza disso. Não saímos felizes com esse 2 a 2. Estamos levando um ponto, mas queríamos a vitória. Nós construímos a vitória, mas infelizmente escapou.”

A equipe alvinegra volta a campo no sábado (17) contra o Athletico-PR. O Ceará terá pela frente uma semana cheia para trabalhar e corrigir erros. Para o técnico, ter os dias livres para treinamentos é especial e a comissão técnica está estudando uma carga de trabalho condizente, visando, principalmente, a manutenção da estrutura de jogo.

“Depois de quase quatro meses, teremos uma semana para recuperar os jogadores. Já estamos estudando para ter uma carga de trabalho condizente com essa semana. É especial. Vamos trabalhar dentro do possível, aprimorando uma manutenção maior da estrutura de jogo independente do que aconteça.”

