‘Não precisa sair da zona agora, mas dia 7 de dezembro’, diz Lucas Sasha após empate do Fortaleza

Lucas Sasha, volante do Fortaleza, valorizou o empate do Tricolor do Pici com o Santos, na tarde deste sábado (1º), em confronto direto na luta pela permanência. Na opinião do jogador, o time está evoluindo e buscando o momento ideal para deixar o Z-4.

“A gente não precisa sair da zona agora. A gente precisa sair da zona no dia 7 de dezembro na última rodada. Então a gente tá construindo isso. Quinta-feira tem um clássico que é super importante para nós. Então de uma maneira assim a gente tá feliz de ter levado pelo menos um ponto para casa”, disse Sasha após o jogo.

O Fortaleza está na 18ª colocação, somando 28 pontos. A distância para sair da zona de rebaixamento é de cinco pontos, já que o Santos, primeiro time fora do Z-4, soma atualmente 33 pontos. O Leão volta a campo na próxima quinta-feira (6), quando enfrenta o Ceará em Clássico-Rei válido pela 32ª rodada da Série A.

“Dá muito (para escapar). A gente tá a cinco pontos de sair da zona. A gente vem jogando bem, a gente vem de partidas boas. E agora a gente tem o clássico, um clássico que a gente ainda não venceu em 2025. Então se a gente vence também aumenta a nossa moral. A gente consegue, a gente vai conseguir, a gente vai lutar até o final", concluiu.