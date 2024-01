'Não passou pelo Fortaleza', diz Marcelo Paz sobre procura do São Paulo por Vojvoda

CEO da SAF Fortaleza EC, Marcelo Paz falou sobre a procura do São Paulo por Juan Pablo Vojvoda, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8), durante apresentação de Bruno Costa, novo Executivo de Futebol do clube. O clube paulista conversou diretamente com o treinador do Tricolor para repor a vaga deixada por Dorival Júnior, que aceitou comandar a Seleção Brasileira. O argentino, no entanto, negou imediatamente a investida.

"A procura foi direta para ele, não passou pelo Fortaleza. Imaginávamos que isso poderia acontecer. (...) E aconteceu, é o mercado. É um grande treinador. Entendo o São Paulo, é difícil quando se perde um treinador. Já sofremos isso aqui. E o São Paulo estava muito bem encaminhado, fez um ano muito bom com Dorival, voltando a disputar a Libertadores e aí perde o seu comandante e vai ao mercado atrás de buscar o que é bom", pontuou o CEO.

O treinador tem contrato com o Leão até o fim de 2024. Em entrevistas, Marcelo Paz já confirmou a vontade de renovar com o profissional. O São Paulo buscava entender a situação e a vontade de Vojvoda em possivelmente deixar o Fortaleza. Com a recusa, o Tricolor do Morumbi sequer formalizou a proposta.

"Foram direto no Vojvoda, houve a negativa como a gente esperava. Justamente porque a gente está em contato diário com ele, porque a gente está tratando do time com ele, que está satisfeito com o trabalho que vem sendo feito, com a forma como está sendo conduzida (a chegada) dos nomes que ele vem pedindo. Então, confirmo o contato direto com o Vojvoda", completou Paz.

O Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira (10) para iniciar os trabalhos da temporada de 2024. O primeiro foco é o Campeonato Cearense. O time estreia no dia 20 de janeiro, às 16h30 (de Brasília), contra o Horizonte.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: