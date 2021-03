"Não houve futebol", reclama Guto Ferreira sobre gramado em empate do Ceará com o Altos

O empate sem gols do Ceará com o Altos/PI pela Copa do Nordeste não agradou tanto pela falta de redes balançadas quanto pela qualidade do futebol apresentado neste sábado (13). Para o técnico alvinegro Guto Ferreira, o principal responsável por isso foi o gramado do Estádio Albertão.

"Um jogo muito difícil porque não houve futebol. Era um lance e outro de disputa, a bola não tinha qualidade de sequência. Tanto nós quanto eles perdemos chances de finalização por causa do piso. Analisar futebol fica difícil. Dentro do que foi possível, brigamos e competimos", questionou o comandante na coletiva pós-jogo.

A grama alta dificultou a velocidade da partida para as duas equipes, como destacou Guto na entrevista. O técnico, inclusive, culpou o gramado pela entorse no joelho direito do atacante Vitor Jacaré e cobrou a Liga do Nordeste por uma melhor análise das condições dos locais dos duelos.

"Não quero dar desculpa nenhuma. O campo não tinha condições. Eles, que são da casa, tiveram dificuldades. Tivemos um jogador que saiu de campo por causa do gramado. Esse tipo de situação, para o nível da Copa do Nordeste, a 2ª competição de mais alto nível no futebol brasileiro hoje, acho que a Liga tem que olhar para a qualidade de uma maneira mais protocolar, exigir apresentação de gramados que permitam um jogo de maior qualidade. Assim, a competição vai crescer ainda mais, pode ter certeza", reclamou Guto.

Apesar do campo, o treinador elogiou o empenho de seu grupo fora de casa, com destaque para os poucos minutos de Jacaré, um dos principais atletas do Vovô neste começo de temporada.

"Tivemos um 1º tempo bom. Não foi ótimo, mas tivemos bola na trave, pelo menos duas situações de gol. Vi a equipe contudente, brigadora, em um campo totalmente impraticável. A equipe experiente soube jogar nesse campo dificílimo. Tinha vários jogadores de força. Com Cleber e Jacaré em campo, tivemos 12 minutos muito bons. Depois houve uma queda com a saída do Jacaré e uma queda de produção do Sobral, o que é normal pelo retorno. A gente cresceu muito com as mexidas. O momento do Jacaré é muito bom. A saída dele fez com que o Rick entrasse, se dedicasse, mas não tá no mesmo ritmo e confiança do Jacaré. Foi uma perda importante naquele momento da partida", comentou o comandante alvinegro.

O Ceará tem como próximo compromisso o Clássico-Rei com o Fortaleza no sábado (20), às 16h, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.