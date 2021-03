"Não fui o 1º e não serei o último", diz Gabriel Dias sobre mudança para antigo rival

O novo reforço do Ceará, Gabriel Dias, foi apresentado pelo clube nesta terça-feira (16) e comentou sobre a mudança entre clubes rivais, tendo passado as duas últimas temporadas no Fortaleza.

"Não fui o 1º e não serei o último. É natural do futebol. Fui muito bem recebido. Já tinha jogado com alguns daqui, como o Fabinho, que é meu amigo pessoal. Ele sempre falou muito bem do clube. Fico feliz de ter vindo", declarou o jogador na coletiva.

Gabriel pode jogar tanto como volante como lateral-direito, com mais experiência como defensor, função na qual alternou com Tinga no Leão. Após a saída de Samuel Xavier do Vovô, o atleta de 26 anos chega para disputar a posição com Eduardo (titular hoje) e com Buiú (veio do Aspirantes).

"Venho jogando nessa posição tem quase quatro anos, mas venho para ajudar independente da posição que o Guto quiser me usar. Não tenho preferência. Claro, venho especificamente para a lateral. Posso dizer hoje que domino e sei jogar melhor lá. Todo jogador tem que melhorar dentro de suas características. Nessa temporada, quero evoluir no último terço do campo", explicou Gabriel.

Com 85 jogos disputados e quatro gols marcados pelo Fortaleza nos dois anos passados, o reforço alvinegro espera estar na melhor forma física para poder entrar em campo neste sábado (20), às 16h, no Clássico-Rei pela 4ª rodada Copa do Nordeste.

"Fiquei uns dias parados mas venho treinado forte para estar apto o quanto antes. Se vou jogar ou não, é com a preparação física e com o Guto. Sabemos que é pouco tempo e o campeonato, totalmente diferente pela pandemia, é um jogo atrás do outro em cada competição. Assim como o Samuel Xavier, vou tentar escrever minha história aqui", afirmou Gabriel.