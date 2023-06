‘Não entenderam o que é jogar no Ceará’, avalia João Marcos sobre rebaixamento em 2022

João Marcos, ex-volante e atual treinador das categorias sub-13 e sub-14 do Ceará, foi o convidado do último episódio do Ceará Cast, podcast do Diário do Nordeste conduzido pelo jornalista Samuel Conrado. No episódio, que contou com a participação do narrador Antero Neto, João Marcou avaliou a postura do elenco alvinegro no rebaixamento de 2022.

“Eu acredito que muitos atletas não entenderam o que é jogar no Ceará, nem a nível de comportamento, a nível de comprometimento, isso faz com que as coisas não aconteçam. A gente via algumas coisas táticas, principalmente o meio campo, ele ficava muito exposto”, disse o ex-jogador na entrevista.

João Marcos, atualmente com 41 anos, é considerado um dos maiores jogadores da história do Ceará Sporting Club. Com a camisa do Vovô, “João de Ferro”, como era carinhosamente chamado pela torcida alvinegra, disputou mais de 300 jogos e conquistou títulos relevantes, como um tetracampeonato Cearense e uma Copa do Nordeste.