Nantes x PSG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nantes e PSG se enfrentam neste sábado em mais um jogo do Campeonato Francês. O duelo será às 16h (de Brasília) neste sábado (3). O Stade de la Beaujoire recebe o duelo.

O PSG de Neymar, Mbappé e Messi é o favorito no duelo. O time parisiense busca o 11º título do Campeonato Francês. Já o Nantes quer se manter na elite nacional do futebol e busca também vaga em competições europeias

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime e DAZN

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Nantes: Lafont; Appiah, Girotto e Pallois; Coco, Chirivella, Sissoko e Merlin; Simon, Guessand e Mostafa. Técnico: Antoine Kombouaré.

PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Marco Verratti, Nuno Mendes; Messi, Neymar e Mbappé. Técnico: Christophe Galtier.

FICHA TÉCNICA

Nantes x PSG

Data e hora: 03/09, às 16h (de Brasília)

Local: Stade de la Beaujoire, Nantes (FRA)