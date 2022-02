Nantes vence Paris Saint-Germain por 3 a 1 e entra no G5 do Campeonato Francês

O Nantes venceu o Paris Saint-Germain neste sábado (19) por 3 a 1, no Stade de la Beaujoire, em Nantes, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. Muani, Merlin e Ludovic Blas marcaram para Os Canários, enquanto Neymar descontou para os parisienses.

Com o resultado, a equipe de Antoine Kombouare chegou aos 38 pontos e entrou no G5 da competição nacional. O PSG, por sua vez, permanece com 59 pontos e na liderança da Ligue 1.

O Nantes volta a campo no domingo (27), às 11h, contra o Metz, enquanto o Paris Saint-Germain enfrenta o Saint-Étienne, no sábado (26), às 17h.