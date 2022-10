Namoro entre jogadoras de vôlei teve suspeita de traição e 'cura gay'; entenda

A história envolvendo as atletas de vôlei Natália Zilio e a ex-amorada Ana Beatriz Correa continua rendendo. Companheiras de seleção feminina, o relacionamento durou um ano e voltou a ser tema após a primeira se declarar heterossexual.

Antes das Olimpíadas, a levantadora Roberta e a central Bia tinham um relacionamento. A dupla começou a jogar junta pela seleção em 2017. Depois terminaram o relacionamento, mas o motivo não ficou claro para os fãs.

No entanto, em maio de 2021, antes da Liga das Nações, Roberta gravou um vídeo ao lado de Gabi Cândido. Elas cantavam a música "Talarica". Assim, o público que acompanha a seleção suspeitou de algo no relacionamento entre elas.

Em maio, no mesmo mês, Natália jogou no Scandicci, da Itália, o mesmo time de Bia. A proximidade entre as duas aumentou e elas começaram o relacionamento, ainda enquanto estavam confinadas na Vila Olímpica no Japão.

Após a conquista da medalha de prata no torneio, o novo casal tornou a relação pública, com fotos e declarações nas redes sociais. Então, o relacionamento chegou ao fim.

Com isso, Natália excluiu fotos com a ex das redes sociais. Porém, no início da semana, ela publicou um storie declarando apoio a Jair Bolsonaro, candidato a reeleição. Então, vários fãs começaram a questionar a opção da jogadora, já que o então presidente do país expressou falas homofóbicas. Então, ela justifica e diz que é hétero.

Ex-namorada de Natália, Ana Beatriz também se mostrou surpresa com a resposta e comentou o assunto nas redes sociais. Em tom de ironia, chegou a dizer que era a própria 'cura gay'.

