Nainggolan é punido após fumar no banco de reservas: 'Foi um erro'

O volante Radja Nainggolan foi suspenso previamente pela diretoria do Royal Antuérpia por fumar um cigarro eletrônico no banco de reservas pouco antes de um duelo contra o Standard Liège neste final de semana. A punição, pelo menos por enquanto, é por tempo indeterminado.

Com vários problemas disciplinares ao longo da carreira, o jogador se manifestou sobre a atitude da diretoria e se mostrou arrependido por sua atitude.

"Quero dizer que acho que o que fiz é ruim. Foi um erro, mas não tinha pensado nisso no início. O clube tomou uma decisão que só posso aceitar, mesmo que ache um pouco duro", afirmou o jogador por meio de suas redes sociais.

OUTRAS POLÊMICAS

De acordo com a imprensa belga, Nainggolan esteve envolvido em um outro incidente na última semana aumentando a lista de problemas que acumula fora das quatro linhas.

O jogador teve o carro confiscado após ser parado pela polícia e apresentar uma habilitação vencida.

A lista de polêmicas do jogador sempre foi a sua marca registrada. Quando defendeu a Roma, em 2018, ele foi multado e afastado do elenco por conta de postagens no Instagram onde aparecia aparentemente embriagado às vésperas da passagem de ano.