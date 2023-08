Na última semana para comprar Pikachu, Fortaleza e Shimizu S-Pulse ainda não chegaram a acordo

Nos últimos dias antes do encerramento do prazo para execução da compra de Yago Pikachu, previsto para o fim de agosto, Fortaleza e Shimizu S-Pulse ainda não definiram uma nova data limite para que o negócio seja realizado e o ala permaneça no Leão.

Em meio à indefinição em relação ao prazo, há duas certezas: a equipe japonesa tem intenção de negociar Pikachu com o Fortaleza e o Leão tem interesse na permanência do jogador, conforme apurou o Diário do Nordeste.

FORTALEZA QUER PRAZO MAIOR

O Fortaleza tem interesse em continuar com o jogador e já manteve contato com o Shimizu sobre o assunto. Dirigentes dos dois clubes conversam para definir uma nova data limite para que o negócio seja realizado.

Legenda: Pikachu em partida do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

O contrato de empréstimo do camisa 22 com o Fortaleza vai até o final de dezembro, enquanto o vínculo com o clube japonês é válido até o final de 2024. O valor firmado como opção de compra no contrato de empréstimo é de R$ 1,2 milhão de dólares.

NÚMEROS DE YAGO PIKACHU

Yago Pikachu, de 31 anos, soma 54 partidas com a camisa do Fortaleza na temporada 2023, com oito gols e oito assistências. Ele já havia defendido o Leão entre 2021 e 2022, com 94 partidas, 29 gols e 16 assistências na primeira passagem pelo Pici.

