Na torcida do Flu em jogo contra o Fortaleza, Bial explica: 'de qualquer maneira seria vencedor'

Alberto Bial, ex-treinador do Fortaleza Basquete Cearense e atual coordenador técnico da equipe, foi visto na torcida do Fluminense neste sábado (10) durante jogo do time carioca contra o tricolor do Pici, no Maracanã. O Leão divulgou uma nota e um vídeo com pronunciamento do ex-comandante do Carcalaion.

Bial apareceu na transmissão do Premiere, no camarote. As imagens ainda mostram o coordenador vibrando enquanto aparecia no telão do estádio. No momento em que isso ocorreu, o Tricolor do Pici perdia por 1 a 0. A equipe comandada por Vojvoda acabou derrotada por 2 a 1.

Bial é torcedor do Fluminense. Ele já atuou profissionalmente como jogador e técnico do time de basquete do clube. Em vídeo, publicado no perfil oficial do Fortaleza, ele esclarece:

"Apareci no telão, no jogo Fluminense x Fortaleza, e vibrei por aparecer no telão como qualquer ser mortal faz. Eu estava ao lado da minha neta e nós vibramos muito. O resultado do jogo, para mim, de qualquer maneira seria vencedor. O Fluminense foi onde eu me formei, e o Fortaleza é onde eu trabalho há dez anos, de uma forma intensa. E que jogaço de bola!", disse Bial.

NOTA OFICIAL

O Fortaleza Basquete Cearense publicou nota sobre o ocorrido ainda na noite deste sábado. O clube explica a relação do coordenador técnico com o clube das Laranjeiras e sem vestir uniforme de nenhuma das equipes. Leia a nota completa:

"Bial, carioca, criado dentro do clube das Laranjeiras, é torcedor declarado, assim como toda sua família, do Fluminense Football Club. Na partida de hoje entre Fluminense e Fortaleza, Bial estava acompanhado de sua família e, descaracterizado, sem vestir uniforme de nenhuma das duas equipes, acompanhava a partida no Maracanã. Em dado momento, ao se ver no telão do estádio, acompanhado de sua neta, acenou para a câmera vibrando, como é típico de momentos dessa natureza.

O Fortaleza Basquete Cearense entende que o esporte é uma ambiente de confraternização, família, alegria e que os seus profissionais, assim como quaisquer torcedores, têm direito de exercerem a sua cidadania como espectadores do esporte da forma que julgarem pertinente, mas deixa aqui um pedido de desculpas a qualquer torcedor do Fortaleza Esporte Clube que possa ter se sentido ofendido por tal episódio."