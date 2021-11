Na Taíba, cearenses são campeões brasileiros de Kite Surf nas categorias Freestyle e Kite Waves

No último fim de semana foi disputado o Campeonato Brasileiro de Kite Surf na praia da Taíba (CE), e os cearenses dominaram as duas modalidades, Freestyle e Kite Waves, vencendo as etapas no Masculino e Feminino. Carlos Mário "Bebê" e Mika Sol - tetra campeões mundiais - se sagraram campeões brasileiros ao vencerem suas etapas.

Na modalidade Kite Freestyle, Carlos venceu a etapa com duas notas máximas, se tornando o maior vencedor do circuito, como penta-campeão brasileiro.

Legenda: Carlos Mário "Bebê" venceu na categoria Freestyle masculina e se tornou penta campeão brasileiro Foto: Lima Jr / Divulgação

Logo em seguida foi a vez da atleta local e grande nome mundial feminino Mika Sol confirmar seu favoritismo para vencer seu primeiro titulo nacional.

Kite Waves

Na modalidade Kite Waves os cearenses mostraram que também tem grandes representantes. No feminino, a cearense de Jericoacoara, Kesiane Rodrigues se consagrou pela primeira vez campea brasileira.

No masculino, o atleta Artur Santos 'Bodinho', nativo da Praia da Taiba, fez a festa local, vencendo a grande final se consagrando tri campeão brasileiro. Ele venceu uma das grandes estrelas mundiais e favorito titulo, o carioca Sebastian Ribeiro.

Resultados

CAMPEONATO BRASILEIRO DE KITE WAVE:

FEMININO

1. Kesiane Rodrigues (CE)

2. Estefania Rosa (CE)

3. Luana Saunier (CE)

4. Stefania Constanza (CE /ARG)

MASCULINO

1. Artur Santos 'Bodinho' (CE)

2. Sebastian Ribeiro (RJ)

3. Everton Martins (CE)

4. Ygon Maia (CE)

CAMPEONATO BRASILEIRO DE KITE FREESTYLE:

FEMININO

1. Mikaili Sol (CE)

2. Estefania Rosa (CE)

3. Luiza Crispim (CE)

4. Leticia Ferreira (CE)

MASCULINO

1. Carlos Mario 'Bebê' (CE)

2. Erick Anderson (CE)

3. Manoel Soares (PI)

4. Davi Ribeiro (CE)