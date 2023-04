Na sede do Ceará, Fernando Diniz faz elogios a Barroca: ‘um dos melhores treinadores no país’

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, foi entrevistado pela Vozão TV após comandar os treinamentos da equipe carioca em Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceará, na manhã desta sexta-feira (28). Entre outros assuntos, Diniz destacou a boa relação com Eduardo Barroca, anunciado como novo treinador do Ceará nesta semana.

“Vocês acabaram de contratar um grande amigo meu pessoal, cara que eu tenho uma identificação muito grande, que ultrapassa o futebol. Considero ele um dos melhores treinadores que a gente tem no país, tanto do ponto de vista tático como no estratégico, e também e principalmente da condição humana”, afirmou Fernando Diniz.

Um dos treinadores cotados para assumir a Seleção Brasileira, Diniz declarou torcida para o Ceará no restante da temporada. “Desejar muito boa sorte na temporada, estou torcendo pelo acesso de vocês. É um time importante para o futebol local, tanto do Ceará como do Nordeste, mas virou uma força no cenário nacional”, disse.

O Fluminense treinou na sede do Ceará em preparação para enfrentar o Fortaleza neste sábado (29), pela Série A do Brasileirão. “Quero agradecer de maneira muito especial o espaço cedido pelo Ceará. O Ceará foi muito generoso, muito gentil com a gente, então a gente agradece muito o acolhimento”, agradeceu Fernando Diniz.

