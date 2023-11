Na reta final da Série B, Ceará tem pior aproveitamento do que os adversários finais

O Ceará é o time que menos balançou as redes da 30ª até a 34ª rodadas da competição se comparado a Botafogo-SP, Mirassol, Vila Nova e Juventude, adversários da reta final da Série B. Nesse recorte, o Alvinegro marcou apenas duas vezes. Já o time goiano marcou mais: foram sete tentos.

Em 11º na tabela, o Alvinegro de Porangabuçu vinha de uma sequência sem vitórias. Nas últimas cinco rodadas, o Alvinegro foi derrotado por Atlético-GO, CRB e Avaí, empatou com o Sampaio Corrêa e venceu o Sport. O time balançou as redes apenas duas vezes, com Chay e Jean Carlos, que marcaram contra o time pernambucano. Adversário da próxima rodada, o Botafogo–SP tem um gol a mais.

Apesar de ser o plantel com mais gols marcados (7), o Vila Nova se junta a Ceará, Juventude, Botafogo-SP e Vila Nova com cinco tentos sofridos cada, entre a 30ª e a 34ª rodadas. Já o Mirassol teve a defesa menos vazada, com apenas um gol sofrido nas últimas cinco partidas.

O Alvinegro enfrenta o time de Ribeirão neste sábado (4), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B.

Veja também

CEARÁ

30ª rodada - Ceará 0 - 1 Atlético-GO

31ª rodada - CRB 2-0 Ceará

32ª rodada - Ceará 0-0 Sampaio

33ª rodada - Avaí 1 - 0 Ceará

34ª rodada - Ceará 2-1 Sport

*Fez 2 gols, sofreu 5

BOTAFOGO-SP

30ª rodada - Ituano 1 - 1 Botafogo-SP

31ª rodada - Botafogo-SP 0-1 Avaí

32ª rodada - Vila Nova 3 - 1 Botafogo-SP

33ª rodada - Botafogo-SP 2 - 0 Novorizontino

34ª rodada - Guarani 0 - 1 Botafogo-SP

*Fez 3 gols, sofreu 5

MIRASSOL

30ª rodada - Mirassol 1 - 0 CRB

31ª rodada - Mirassol 2 - 0 Londrina

32ª rodada - ABC 1 - 2 Mirassol

33ª rodada - Mirassol 0 - 0 Guarani

34ª rodada - Ituano 0 - 0 Mirassol

*Fez 5 gols, sofreu 1

VILA NOVA

30ª rodada - Vila Nova 0 - 0 Chapecoense

31ª rodada - Guarani 1 - 1 Vila Nova

32ª rodada - Vila Nova 3 - 1 Botafogo-SP

33ª rodada - Tombense 2 - 1 Vila Nova

34ª rodada - Vila Nova 2 - 1 Atlético-GO

*Fez 7 gols, sofreu 5

JUVENTUDE

30ª rodada - Juventude 1 - 0 Criciúma

31ª rodada - Tombense 1 - 1 Juventude

32ª rodada - Juventude 2 - 2 Sport

33ª rodada - Juventude 2 - 2 Londrina

34ª rodada - Vitória 0 - 0 Juventude

*Fez 6 gols, sofreu 5