Na mira do Ceará, Messias não é relacionado para clássico contra o Cruzeiro

Na mira do Ceará, o zagueiro Messias não esteve entre os relacionados do América-MG para o clássico deste domingo (21) contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro. O atleta de 26 anos tem proposta, também, do Bahia.

O pedido de não estar entre os relacionados para o clássico partiu do próprio atleta, de acordo com o GloboEsporte.com. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria do Ceará já formalizou uma proposta de compra pelo zagueiro.

O objetivo é assinar em definitivo com o atleta, em contrato de dois anos - no mínimo. Com 26 anos, o defensor é avaliado como um dos principais ativos do mercado e próximo do auge técnico.

Messias foi um dos destaques do Coelho na temporada passada. Em 2020, o atleta disputou 46 partidas e marcou três gols, sendo um dos pilares defensivos da equipe que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e chegou à semifinal da Copa do Brasil.