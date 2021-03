Na mira do Atlético-GO, meia João Paulo deve deixar o Fortaleza

O meia João Paulo negocia com o Atlético-GO e deve deixar o Fortaleza. Com contrato até o fim de 2021, o atleta tem pouco espaço no elenco tricolor e deve ser liberado para assinar o novo vínculo.

A proposta é de empréstimo com opção de compra. Vale ressaltar que o jogador pertence ao Tombense-MG e está emprestado ao Leão.

A chegada ao Pici ocorreu em novembro, sob aval do então técnico Marcelo Chamusca. Desde a contratação, apresentou baixo desempenho e não conseguiu se firmar: foram 11 partidas, sem gol ou assistência.

No período, foi afastado pelo departamento de futebol por quebrar o protocolo contra a Covid-19. Mas até um desfecho na negociação, a expectativa é que siga à disposição do técnico Enderson Moreira na equipe.

Para a função, o Fortaleza conta também com os meias Lucas Crispim, Luiz Henrique, Mariano Vázquez e Matheus Vargas. O Diário do Nordeste confirmou acerto com Gustavo Blanco, volante que deve ser oficializado nos próximos dias e pode atuar na posição.