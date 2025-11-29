Na luta para deixar Z4, Fortaleza tem titulares pendurados na reta final da Série A

O Fortaleza segue na luta para escapar do rebaixamento do Brasileirão. O Tricolor do Pici retomou o fôlego e soma sete partidas sem derrotas. Depois de vencer o Bragantino, vai enfrentar Atlético, Corinthians e Botafogo. Diante da equipe mineira, serão nove jogadores pendurados sendo pelo menos quatro titulares.

O atacante Herrera, que tem sido decisivo nesta reta final de competição, tomou cartão amarelo na partida diante do Massa Bruta e está pendurado. Outro titular do setor ofensivo que está na mesma situação é Breno Lopes.

No meio-campo, outro na mesma situação é Pierre. O jogador tem se destacado na posição e ganhado a confiança do técnico Martín Palermo. Para fechar a lista dos titulares, Eros Mancuso também recebeu a segunda advertência. O lateral é um dos pilares da defesa tricolor.

O lateral Bruno Pacheco e o maia Lucca Prior poderiam ser opção, mas estão no Departamento Médico. Outros com dois cartões amarelos são: o zagueiro Lucas Gazal e o atacante Pikachu.

Diante de lesões, é importante não perder peças para seguir vivo na disputa para escapar do rebaixamento. Caso algum desses atletas seja punido no duelo diante do Corinthians vai desfalcar a equipe na partida contra o Botafogo, na última rodada.

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (29), em duelo atrasado da 35ª rodada do Brasileiro. O Leão do Pici está em 18º lugar na tabela, com 37 pontos somados. O jogo será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.