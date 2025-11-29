Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Na luta para deixar Z4, Fortaleza tem titulares pendurados na reta final da Série A

Equipe entra em campo neste domingo, quando encara o Atlético-MG

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:38)
Jogada
Legenda: Bareiro comemora gol marcado pelo Fortaleza diante do Bragantino
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza segue na luta para escapar do rebaixamento do Brasileirão. O Tricolor do Pici retomou o fôlego e soma sete partidas sem derrotas. Depois de vencer o Bragantino, vai enfrentar Atlético, Corinthians e Botafogo. Diante da equipe mineira, serão nove jogadores pendurados sendo pelo menos quatro titulares. 

O atacante Herrera, que tem sido decisivo nesta reta final de competição, tomou cartão amarelo na partida diante do Massa Bruta e está pendurado. Outro titular do setor ofensivo que está na mesma situação é Breno Lopes. 

No meio-campo, outro na mesma situação é Pierre. O jogador tem se destacado na posição e ganhado a confiança do técnico Martín Palermo. Para fechar a lista dos titulares, Eros Mancuso também recebeu a segunda advertência. O lateral é um dos pilares da defesa tricolor. 

O lateral Bruno Pacheco e o maia Lucca Prior poderiam ser opção, mas estão no Departamento Médico. Outros com dois cartões amarelos são: o zagueiro Lucas Gazal e o atacante Pikachu.

Diante de lesões, é importante não perder peças para seguir vivo na disputa para escapar do rebaixamento. Caso algum desses atletas seja punido no duelo diante do Corinthians vai desfalcar a equipe na partida contra o Botafogo, na última rodada.

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (29), em duelo atrasado da 35ª rodada do Brasileiro. O Leão do Pici está em 18º lugar na tabela, com 37 pontos somados. O jogo será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Veja também

teaser image
Jogada

Goleiro Brenno fala sobre carreira, reação na Série A e afirma: 'Palermo chegou na hora certa'

teaser image
Jogada

Técnico do Fortaleza, Palermo recorda título mundial pelo Boca sobre o Real Madrid há 25 anos

Assuntos Relacionados

Jogada

Na luta para deixar Z4, Fortaleza tem titulares pendurados na reta final da Série A

Equipe entra em campo neste domingo, quando encara o Atlético-MG

Crisneive Silveira Há 29 minutos
Ramon Díaz, técnico do Internacional

Jogada

Internacional demite técnico Ramon Díaz após goleada na Série A e risco de rebaixamento

Colorado está gravemente ameaçado de rebaixamento na reta final do Brasileirão

Daniel Farias Há 38 minutos
Foto de jogadores de Flamengo e Palmeiras, que estão disputando o título da Série A do Brasileirão

Jogada

Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela grande decisão da Conmebol Libertadores 2025

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Nicolas Batum, jogador do Los Angeles Clippers, durante jogo contra o Portland Trail Blazers na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 29 de Novembro de 2025
Foto de Tammy Abraham, atacante do Milan, que estará em campo nesta sexta-feira (11)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 29 de novembro de 2025

Daniel Farias 29 de Novembro de 2025
Lucas Mugni e Galeano comemoram gol pelo ceará na Série A

Jogada

Ceará x Cruzeiro: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Vozão quer sair da luta contra o rebaixamento, enquanto a Raposa alimenta chances remotas de conquistar o Brasileirão

Samuel Conrado 29 de Novembro de 2025