Na estreia do trio Mbappé, Neymar e Messi, PSG tropeça contra Club Brugge na Champions League

O Paris Saint-Germain tropeçou diante do Club Brugge, da Bélgica, no Jan Breydel Stadium, em Bruges, pela 1ª rodada do Grupo A da UEFA Champions League 2021-2022. Ander Herrera, para os parisienses, e Hans Vanaken, para os belgas, marcaram os gols da partida.

A equipe de Mauricio Pochettino volta a campo pela Champions League no dia 28 de setembro (terça-feira), às 16h (horário de Brasília), contra o líder do grupo Manchester City, no Parque dos Príncipes.

O jogo

O confronto diante do Club Brugge, nesta quarta-feira (15), marcou a estreia do trio Mbappé, Neymar e Messi na temporada. O brasileiro e o argentino se movimentaram bastante na etapa inicial, mas quem chamou a responsabilidade foi o atacante francês.

O camisa 7 do Paris Saint-Germain fez boa jogada individual na lateral-esquerda, fintando a marcação, e cruzou para Ander Herrera, aos 15 minutos, abrir o placar.

A vantagem no placar em favor do parisienses, no entanto, não durou muito. Aos 26 minutos, Hans Vanaken recebeu livre na área e finalizou forte para empatar a partida para os belgas.

A equipe de Mauricio Pochettino buscou a reação rápido com Lionel Messi, mas a finalização do camisa 30 carimbou o travessão do goleiro Mignolet.

Antes do apito final, a equipe belga obrigou o goleiro Keylor Navas a fazer grandes defesas. O arqueiro parou as finalizações de Vanaken, aos 32, e De Ketelaere, aos 38 minutos.

Legenda: Ander Herrera abriu o placar para o Paris Saint-Germain e comemorou com o argentino Lionel Messi Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

O bom desempenho do Club Brugge persistiu durante a etapa final. Aos 2 minutos, Lang finalizou e Navas defendeu. No minuto seguinte, aos 3, De Ketelaere cruzou e Hendry recebeu livre na área para finalizar, mas a bola bateu em Kimpembe.

O trio Mbappé, Neymar e Messi não seguiu até o final da partida. Logo aos 4 minutos do 2° tempo, o atacante francês Mbappé sentiu uma lesão no pé e foi substituído por Icardi.

A equipe parisiense não conseguiu desenvolver seu jogo e sofreu com a forte pressão do Club Brugge. No entanto, a partida terminou empatada.

Legenda: Hans Vanaken marcou o gol de empate do Club Brugge contra o Paris Saint-Germain Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte