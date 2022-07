Na estreia do técnico Francisco Diá, Ferroviário volta a vencer na Série C

O Ferroviário voltou a vencer na Série C de 2022 após seis derrotas seguidas. Na estreia de Francisco Diá como novo técnico, neste sábado (9), o clube coral superou a Aparecidense-GO por 1 a 0, na Vila Olímpica Elzir Cabral, e deixou a zona de rebaixamento no momento, subindo para a 13ª posição, com 15 pontos.

O confronto marcou a abertura da 14ª rodada da competição. Agora, a margem para o Z-4 é de apenas um ponto. Logo, os demais resultados podem resultar na perda de posições ao Tubarão da Barra. Diá ainda foi expulso pela arbitragem com dois cartões amarelos recebidos durante o 2º tempo.

Legenda: Francisco Diá retornou ao Ferroviário após uma passagem interrompida em 2021 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

O triunfo foi conquistado com gol de Dudu, aos 37 minutos do 1º tempo. A última vitória tinha ocorrido no dia 21 de maio, contra o Botafogo-SP no estádio Presidente Vargas (PV). Desde então, foi derrotado por Figueirense, Paysandu, Altos-PI, Brasil de Pelotas-RS, Floresta e o Manaus-AM. A crise resultou na renúncia do presidente Newton Filho e também na saída do então comandante Sidney Morais.

Próxima rodada

Na 15ª rodada da Série C, o Ferroviário visita o Campinense-PB no estádio Amigão, em Campina Grande. A bola rola no próximo sábado (16), às 17h. No momento, o time paraibano está na zona de rebaixamento, em 18º, com 12 pontos.

Com uma partida a menos, o Campinense-PB ainda entra em campo neste sábado (9), diante do Figueirense. O duelo será no estádio Orlando Scarpelli, em Florinópolis-SC.

Escalações

Ferroviário : Jonathan; Marcos Martins, Vitão e Fredson; Éder Lima (Gabriel Marques), Emerson, Alemão e Natan (Paulista); Mateus Anderson, Dudu (Reinaldo) e Edson Cariús. Técnico : Francisco Diá.

: Jonathan; Marcos Martins, Vitão e Fredson; Éder Lima (Gabriel Marques), Emerson, Alemão e Natan (Paulista); Mateus Anderson, Dudu (Reinaldo) e Edson Cariús. : Francisco Diá. Aparecidense: Gabriel; Luan Sales, Wesley Matos, Ricardo Lima e Rodrigues; Bruno Henrique (Jefferson), Cardoso (Negueba), Rodriguinho e Robert (Felipe Menezes); Alex Henrique e Derli (Daniel de Pauli). Técnico: Moacir Junior.

Ficha técnica | Ferroviário 1x0 Aparecidense

Competição: Série C de 2022 | 14ª rodada

Horário: 15h (de Brasília).

Local: Elzir Cabral.

Data: 09/07/2022.

Gol: Dudu, aos 37' 1ºT (1x0).

Cartões amarelos: Eder Lima e Dudu (F) e Moacir Júnior e Bruno Henrique (A).

Cartão vermelho: Francisco Diá (F).



Transmissão: TV NSports.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil