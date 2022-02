Na estreia do Ari, Atlético-CE perde para Iguatu e segue na zona de rebaixamento do Estadual

O Atlético-CE perdeu para o Iguatu por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no Estádio Domingão, pela 11ª rodada do Campeonato Cearense. Marcondi e França marcaram os gols do Azulão.

A partida marcou a estreia do atacante Ari, proprietário do clube e que retornou ao Brasil após 17 anos atuando na Europa. O camisa 9, porém, não conseguiu ajudar a Águia da Precabura a deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. O Atlético-CE figura na vice-lanterna, com 7 pontos conquistados.

O Azulão, por sua vez, entrou momentaneamente no G4. Com 14 pontos, o Iguatu superou Pacajus e Icasa, ambos com 13 pontos.

No sábado (12), às 16h (horário de Brasília), o Atlético-CE visita o Caucaia, no Estádio João Ronaldo. No mesmo dia e horário, o Iguatu recebe o Crato, no Estádio Morenão.

Confira resultados da 11ª rodada do Campeonato Cearense

Atlético-CE 0 x 2 Iguatu

Ferroviário 1 x 1 Maracanã

Crato 0 x 1 Caucaia

Pacajus x Icasa (partida acontece às 19h)

Próxima rodada

12/02, às 15h - Maracanã x Pacajus

12/02, às 16h - Icasa x Ferroviário

12/02, às 16h - Iguatu x Crato

12/02, às 16h - Caucaia x Atlético-CE