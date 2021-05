Na Cidade Vozão, Floresta perde para Botafogo no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil Sub-20

Em duelo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil Sub-20, o Floresta foi derrotado pelo Botafogo, na Cidade Vozão, em Itaitinga, por 2 a 1. Jhonnatha e Rikelmi marcaram para a equipe carioca, enquanto Nicolas marcou para o Lobo da Vila.

O confronto da volta acontece neste domingo (23), às 10h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com o resultado positivo na primeira partida, o Botafogo joga com a vantagem do empate. Para se classificar, o Floresta precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença.

Retrospecto do Floresta na Copa do Brasil Sub-20

O Floresta fez história na Copa do Brasil Sub-20. Pela primeira vez, uma equipe cearense chegou na 3ª fase da competição nacional da categoria, superando a campanha do Ceará na temporada passada, quando foi eliminado pelo Bahia na 2ª fase.

Único representante do estado no torneio, o Floresta eliminou o Confiança na 1ª fase, nos pênaltis. Na fase seguinte, o Lobo da Vila triunfou contra o União ABC, do Mato Grosso, por 7 a 1 no agregado.