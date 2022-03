Na atual temporada, 25 jogadores já deixaram o Ceará; veja quem

O Ceará passou por uma importante reformulação para a temporada de 2022, entre rescisões de contrato, empréstimos e venda de jogadores. E com a saída do volante Marlon, que teve a rescisão de contrato oficializada neste domingo pelo clube, já são 25 jogadores que deixaram o Vovô na temporada. E com as eliminações recentes e mudança de treinador - Tiago Nunes foi demitido e um novo técnico deve ser anunciado em breve - mais mudanças podem ocorrer.

Rescisões

São 14 rescisões de contrato: o zagueiro Klaus (Botafogo/RJ), o lateral-direito Alyson (Juventude), o lateral-esquerdo Gabriel Dias (Cruzeiro), os volantes Marthã (CRB), Fabinho (Botafogo/RJ) e Marlon, os meias Marco Antônio (Remo), Jorginho (Atlético/GO) e Airton (Atlético/GO) e os atacantes Wendson (Sampaio Corrêa), Hélio Borges (Juventude), Jacaré (Bahia) e Gabriel Santos.

Dos que rescindiram contrato, a maioria era suplente, com poucas oportunidades de jogar e rendimento. Apenas Gabriel Dias (28 jogos como titular), Fabinho (18 jogos) e Marlon (23 jogos), foram mais utilizados ao longo da temporada de 2021.

Empréstimos

Os empréstimos são 10: Os zagueiros Alan (CRB) e Natan (Figueirense), os laterais Igor (CSA) e Alessandro (Botafogo/PB), os volantes Pedro Naressi (Sport), William Oliveira (Sport) e Willian Oliveira (Cruzeiro), o meia Matheus Índio (São Luiz/RS), os atacantes Cristiano (São José/RS) e Leandro Carvalho (Náutico). Os dez, em sua maioria, são jogadores jovens e com potencial de valorização.

Legenda: O volante Willian Oliveira está emprestado ao Cruzeiro pelo Ceará Foto: Staff Images Cruzeiro

Venda

Por fim, uma venda, o atacante Rick, ao Ludogorets, da Bulgária, por cerca de R$ 4,8 milhões. Rick estava no Ceará desde 2018 e ganhou mais oportunidades no profissional nas últimas duas temporadas. Em 2021 foram 41 jogos, sete gols e duas assistências.