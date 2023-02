Mundial de Skate Street: Rayssa, Pâmela e Gabi Mazetto avançam às semis

O Brasil terá cinco atletas nas semifinais do Mundial de skate street a partir das 8h (horário de Brasília) deste sábado, em Sharjah (Emirados Árabes Unidos).

Campeã mundial da liga street e medalhista olímpica, Rayssa Leal estreou nesta sexta-feira (3), um dia após lesionar o pulso direito durante os treinos. A maranhense, de 15 anos, disputou com proteção no braço e avançou em 15º lugar. Pamela Rosa conseguiu a melhor classificação entre as brasileiras – passou em 6º lugar - e Gabi Mazetto na 10ª posição.

Na disputa feminina, o país contou ainda com a participação de Marina Gabriela, que ficou em último lugar nas quartas.



No Masculino

No masculino, outros 16 skatistas garantiram vaga nas semifinais do Mundial. O medalhista olímpico Kelvin Hoefler se classificou em segundo lugar (nota 82.30), atrás apenas do norte-americano Jagger Eaton (85.01). Outro brasileiro, Giovanni Vianna, avançou na 15ª posição.

Classificação às semifinais

FEMININO

1 - Roos Zwetsloot (NED) - 82.58

2 - Akama Rizu (JPN) - 81.42

3 - Chloe Covell (AUS) - 80.99

4 - Oda Yumeka (JPN) - 77.81

5 - Paige Heyn (USA) - 74.91

6 - Pâmela Rosa (BRA) - 72.38

7 - Nakayama Funa (JPN) - 70.04

8 - Liv Lovelace (AUS) - 68.76

9 - Mariah Duran (USA) - 66.03

10 - Gabriela Mazetto (BRA) - 65.24

11- Uemura Aoi (JPN) - 63.12

12 - Nishiya Momiji (JPN) - 61.09

13 - Nakajima Nonoka (JPN) - 49.44

14 - Haylie Powell (USA) - 48.66

15 - Rayssa Leal (BRA) - 48.65

16 - Daniela Terol (ESP) - 48.43

MASCULINO

1 - Jagger Eaton (EUA) - 85.01

2 - Kelvin Hoefler (BRA) - 82.30

3 - Aurelien Giraud (FRA) - 81.08

4 - Onodera Ginwoo (JAP) - 80.00

5 - Matsumoto Kairi (JAP) - 78.28

6 - Ryan Decenzo (CAN) - 75.10

7 - Alexander Midler (EUA) - 73.99

8 - Sora Shirai (JAP) - 73.20

9 - Joseph Garbaccio (FRA) - 73.07

10 - Richard Tury (ESL) - 73.04

11 - Chris Joslin (EUA) - 71.91

12 - Angelo Caro (PER) - 71.30

13 - Gustavo Ribeiro (POR) - 70.03

14 - Toa Sasaki (JAP) - 69.99

15 - Giovanni Vianni (BRA) - 68.89

16 - Jhancarlos Gonzalez Ortiz (COL) - 66.23