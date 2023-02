Mundial de Clubes: saiba quando será a disputa de 3º lugar

A disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes acontece neste sábado (11), com a presença do Flamengo. O Rubro-Negro enfrenta o Al Ahly, do Egito, na busca da medalha de bronze após derrotas nas semifinais. A partida será realizada no Grand Stade de Tanger, no Marrocos, às 12h30 (de Brasília).

O Flamengo perdeu a semifinal contra o Al Hilal pelo placar de 3 a 2 e enfrenta o Al Ahly, que foi derrotado pelo Real Madrid, por 4 a 1.

Onde Assistir?

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro.