Mundial de Clubes de 2023 tem confrontos e chaveamento definido; Veja

A Fifa realizou, na manhã dessa terça-feira (5), o sorteio dos confrontos do Mundial de Clubes de 2023 e definiu o chaveamento da competição. No torneio, os campeões da Champions League e da Conmebol Libertadores entram direto na semifinal.

O que chamou atenção no sorteio, foi que o campeão da Libertadores poderá enfrentar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, clube que joga Benzema, Fabinho e Kanté. Para isso acontecer, basta que clube árabe vença os dois confrontos até a final da competição, que está prevista para ser disputada entre os dias 12 e 22 de dezembro.

A partida de estreia do Mundial, que já era conhecida, será entre Al-Ittihad x Auckland City.

TABELA DE JOGOS

- Jogo 1: Al-Ittihad x Auckland City

- Jogo 2: Al Ahly x Vencedor do jogo 1

- Jogo 3: León x Urawa Reds

- Semifinal 1: Campeão da Libertadores x Vencedor do Jogo 2

- Semifinal 2: Manchester City x Vencedor do Jogo 3

- Final: Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

NA SEMIFINAL

Ficou decidido no sorteio que o vencedor da Libertadores vai enfrentar na semifinal o vencedor do jogo entre Al Ahly, do Egito, e o clube que se classificar do jogo de abertura, entre Al-Ittihad e Auckland City, da Nova Zelândia. Enquanto isso, o Manchester City, campeão da Europa, vai enfrentar o León (México) ou Urawa Reds (Japão).

- Campeão da Libertadores x Vencedor (Al Ahly x Auckland City)

- Manchester City x Vencedor (Léon x Urawa Reds)