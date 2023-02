Mundial de Clubes da FIFA: veja quais são os jogos e onde assistir

Realizado em 2023, o Mundial de Clubes conta com a participação de Flamengo e Real Madrid entre os dias 1º e 11 de fevereiro no Marrocos. Os atuais campeões da Libertadores e da Champions League podem se enfrentar para decidir quem será o Campeão do Mundo.

CLUBES NO MUNDIAL

Flamengo (Brasil);

Real Madrid (Espanha);

Al-Ahly (Egito);

Auckland City (Austrália);

Seattle Sounders (EUA) ;

Wydad Casablanca (Marrocos);

Al Hilal (Arábia Saudita).

CHAVEAMENTO DEFINIDO

Os clubes primeiramente disputam as fases preliminares nos primeiros dias da competição, nesta fase será definida os classificados para as semifinais. Flamengo e Real Madrid só entram na competição nesta fase. O chaveamento dos jogos foi feito na sexta-feira, (13).

1/2 | Al Ahly (Egito) x Auckland City (Nova Zelândia) | 16h (Tânger) - SporTV e Cazé TV

4/2 | Seattle Sounders (EUA) x Vencedor do Jogo 1 | 14h30 (Tânger)

4/2 | Wydad Casablanca (Marrocos) x Al Hilal (Arábia Saudita) | 11h30 (Rabat) - Cazé TV

7/2 | Flamengo x Vencedor do Jogo 3 | 16h (Tânger)

8/2 | Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 | 16h (Rabat)

11/2 | Disputa de terceiro lugar | 12h30 (Rabat)

11/2 | Final | 16h (Rabat)

ONDE ASSISTIR