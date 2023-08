Mundial de Basquete 2023: Brasil x Irã: veja horário, onde assistir e palpites

A seleção brasileira faz sua estreia diante do Irã, no Mundial de Basquete de 2023. O Brasil está no grupo G da competição, junto com Espanha (atual campeã), Costa do Marfim e Irã. A partida acontece neste sábado (26) às 6h45, horário de Brasília, na Arena Indonésia. Saiba onde assistir, confira os elencos e veja os palpites.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

ELENCOS

Brasil

Yago Mateus - armador

Raul Neto - armador

Marcelo Huertas - armador

George de Paula - ala-armador

Vítor Benite - ala-armador

Gui Santos - ala

Leonardo Meindl - ala

Lucas Dias - ala-pivô

Bruno Caboclo - ala-pivô

Cristiano Felício - pivô

Felipe dos Anjos - pivô

Tim Soares - pivô

Técnico: Gustavo de Conti

Irã

Sajjad Mashayekhi - armador

Mohammad Sina Vahedi - armador

Behnam Yakhchali - armador

Piter Girgoorian - ala-armador

Navid Rezaeifar - ala-armador

Mohammad Amini - ala-armador

Matin Aghajanpour - ala

Arsalan Kazemi - ala-pivô

Jalal Aghamiri - ala-pivô

Hasan Aliakbari - pivô

Hamed HaddadiMeisam Mirzaei - pivô

Técnico: Hakan Demir

BRASIL X IRÃ | FICHA TÉCNICA

Competição: Mundial de Basquete 2023

Local: Arena Indonésia

Data: 26/08/2023

Horário: 6h45 (de Brasília)