Mulheres terão entrada gratuita em jogo do Ferroviário contra Caucaia pelo Brasileirão Série D

Em homenagem ao mês das mães e em comemoração aos 90 anos do Ferroviário, o clube resolveu manter para a próxima rodada da Série D, a entrada gratuita para mulheres e crianças de até 12 anos (não válida para torcida visitante). A partida contra o Caucaia acontece neste domingo, (28), às 17h, no estádio Presidente Vargas.

Os sócios torcedores do time coral podem realizar seus check-ins através do site www.sociocoral.com.br e os ingressos podem ser garantidos pelo efolia.com.br.

Na competição, o Ferroviário é o líder do Grupo B com nove pontos em três jogos disputados, seguido por Parnahyba-PI, com sete pontos, Atlético Cearense, com cinco e fechando o G4, Cordino, com quatro.