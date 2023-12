Mulheres de Ferro: conheça as cearenses que competem em alto nível mesmo após os 60 anos

Superando limites do próprio corpo, buscando qualidade de vida e se divertindo. Esse são alguns do ingredientes que estimulam atletas cearenses, de diferentes modalidades, a competirem em alto nível e conquistarem medalhas mesmo após os 60 anos. Dentre os esportes, são inúmeras participações em competições de natação, rotina dedicada ao esporte de alta performace e até participação no “Ironman”. Essas conquistas fazem parte da vida de três atletas com mais de 60 anos, que representam diversas outras mulheres com a idade um pouco mais avançada, mas com vitalidade de sobra.

A história que vamos contar é de Vera Cristina Marques Lopes (Triathlon, 63 anos), Lorena Teixeira Dias (Triathlon, 63 anos) e Sonia Regina Guimarães (Natação, 69 anos). Três senhoras diferentes, mas com histórias parecidas dentro e fora do esporte.

Com mais tempo de prática, Sonia deu as primeiras braçadas na natação com apenas seis anos de idade e disse ter sido paixão à primeira vista. “Quando vi a piscina pela primeira vez, me encantei. Aprendi a nadar sozinha e, desde então, nunca mais parei.” disse a nadadora.

Já para as triatletas Lorena e Cristina, o esporte começou a fazer parte da rotina de vida de ambas muito mais tarde. Lorena começou a praticar corrida com 38 anos e deu início no triathlon com 52 anos.

“Eu comecei na corrida com uma turma de amigos que se reuniam aos domingos pela manha, para correr. O triathlon comecei alguns anos depois, assistindo ao meu sobrinho Vitor Girão e ao meu irmão Beto Dias, que faziam provas da Fetriece e Ironman. Me emocionava assistindo e decidi tentar. O meu primeiro duathlon eu fiz com uma bicicleta emprestada que um amigo conseguiu. O problema é que eu tenho 1,50 de altura e a bicicleta era enorme para mim, mas mesmo assim consegui completar e fui pegando gosto.” comentou Lorena.

Legenda: Lorena Teixeira Dias já teve participação no “Ironman” Foto: Reprodução/Redes Sociais

Início do esporte aos 52 anos

Cristina usou o fato dos filhos terem saído de casa para iniciar a vida esportiva, aos 52 anos. “Quando eles saíram de casa, eu fiquei sem rumo. Procurei o que gostaria de fazer. Comecei caminhando, depois um “trotezinho”, até que eu desenvolvi e passei a correr 10km, 15km, 21 e passei a participar das corridas de rua.” disse Cristina.

Legenda: Vera Cristina usou o fato dos filhos terem saído de casa para iniciar a vida esportiva, aos 52 anos Foto: Reprodução/Redes Sociais

O tempo passou para as três mulheres, que iniciaram a busca por algo além do bem estar e começaram a “pegar gosto” pela competição.

A nadadora, Sonia, conta que fez seu primeiro torneio aos 24 anos, quando morou em São Paulo e competiu nas olimpíadas do banco onde trabalhava. Após isso, a atleta foi convidada pelo Círculo Militar de Fortaleza para fazer parte do time do clube, no qual já compete por cerca de 20 anos e contabiliza mais de 340 medalhas entre torneios estaduais, regionais e também nacionais.

“Em Fortaleza fui chamada para ser atleta no Círculo Militar de Fortaleza, há 20 anos, e estou até hoje. Considero mais do que um clube, é minha segunda casa. Comecei ganhando medalhas de bronze, depois prata e ouro. Tenho a sorte de colecionar mais ouro e prata. Possuo em torno de 340 medalhas e alguns troféus de melhores do ano. Participei de campeonatos interclubes, estaduais, norte-nordeste, brasileiros, só campeonatos internacionais que não, pois tenho filho, nora e netos que moram em outro país e o calendário coincide com o período da viagem. Atualmente foco mais na temporada cearense.” explicou Sonia.

Mauro Florindo, técnico de Sonia fala sobre a atleta e conta que a competidora de 69 anos é um exemplo dentro do clube, não só na piscina, mas fora também.

"A Sônia é uma grande atleta da natação master do Ceará. Tendo o Círculo Militar de Fortaleza como sua segunda casa e com uma capacidade enorme de se adequar a novos desafios, consegue com maestria conciliar a vida pessoal com os treinos na piscina. Detentora de vários recordes estaduais em sua categoria, consegue ser exemplo dentro e fora das piscinas para as novas gerações que estão surgindo. Esposa, mãe, avó e atleta. Um exemplo de vida." exclamou o técnico.

Legenda: Mauro Florindo, técnico de Sonia fala sobre a atleta e conta que a competidora de 69 anos é um exemplo dentro do clube Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saindo da piscina e indo para as atletas do Triathlon, Lorena e Cristina tiveram um início parecido. As duas tiveram que superar as dificuldades de uma primeira competição. Cristina conta que não sabia nadar direito e, ainda assim, subiu ao pódio. Lorena, por sua vez, comentou que correr 5km na sua primeira competição foi o grande desafio, mas conseguiu concluir. Ela também conta sobre suas primeiras experiências no Ironman

“Minha primeira competição pra valer foi o “Sprint” da Fetriece (Federação de Triathlon do Estado do Ceará), na Lagoa do Banana. Só 700 metros de natação e sem saber nadar direito, eu encarei e subi no pódio na categoria 60-64 anos, o início de tudo.” Cristina.

“Minha primeira corrida foi aos 38 anos, uma corrida do Clube Náutico, em equipe, de revezamento. Cada pessoa corria 5 km. Foi difícil, mas deu certo. E meu primeiro duathlon terrestre foi um da Fetriece, na Lagoa do Banana, aos 52 anos. Meu primeiro Ironman 70.3 foi em Brasília aos 54 anos e o primeiro Ironman Full foi com 54 anos aqui em Fortaleza.” Lorena.

Driblando o preconceito e virando referência

Por fazer parte do grupo de mulheres da terceira idade, a triatleta Cristina, relata que existem comentários que tentam diminuir seu potencial, mas que na grande maioria das vezes, ela se torna uma incentivadora para outras pessoas a começarem a praticar atividades físicas.

“Evidentemente não há muitas pessoas fazendo esse tipo de atividade física. Sempre existe algum tipo de comentário como por exemplo: “vai perder para essa senhora?”. No fim, isso me motiva. Além de que, é claro, sou uma senhorinha, tenho que entender meus limites, é super normal. Eu recebo mais incentivo do que preconceito. Sempre recebo mensagens de carinho, dizendo que sou exemplo e que pessoas começaram por minha causa. Espero que eu possa continuar inspirando pessoas a começarem a fazer atividade física.” comentou a atleta de 63 anos.

Já no caso de Lorena e Sonia, os comentários são todos de apoio e admiração. Na natação, inclusive, Sonia conta que muitas vezes é escalada para fazer revezamentos com pessoas muito mais jovens do que ela. Ela também é a escolhida na família para fazer as tarefas que necessitam de mais condicionamento físico ou até mesmo uma jornada com os netos.

Na memória

Com tantos anos dedicados ao esporte, nossas três personagens passaram por diversos momentos que ficaram marcados na memória.

“Talvez emocionalmente a lembrança mais importante de todas as medalhas. Para cada um dos netos quando bem pequenos, dei uma medalha e pude ver alegria nos olhinhos deles e pensar “quem sabe um dia eles possam seguir o caminho da vovó.” disse Sonia.

Apesar de conviverem boa parte da vida com o esporte, o mundo fora dele também é priorizado para as atletas. Família, amigos, momentos que também marcam e tem importância na vida de cada uma. Segundo Cristina, é difícil de separar a sua vida do esporte, pois todos à sua volta estão inseridos nele. Mas ela destaca alguns momentos de lazer.

“É difícil de separar minha vida do esporte, minha vida está quase toda dentro dele, meus amigos também. Quando não estou nadando, pedalando ou correndo, aproveito para descansar e assistir um bom filme. Sou uma pessoa muito tranquila.” comentou Cristina.

Sonia consegue se desprender um pouco mais da rotina esportiva e conta que após sua aposentadoria, conseguiu dedicar um tempo aos entes queridos. Com 69 anos, a nadadora consegue ter disposição para viajar com o marido, contar histórias para os netos e ser dona de casa.

“Fora do esporte adoro estar em família, depois da aposentadoria consegui dedicar tempo aos entes queridos, cozinhar pra todos, contar histórias dos pais, quando crianças, para os netos, dar risadas, brincar, cuidar e organizar a casa. Além de viajar com o marido, conhecer novos países, novas culturas. Aproveitar o aconchego de todos familiares. Aproveito o tempo também para ler, assistir filmes e séries. Enfim, viver com qualidade,” fala a atleta.

Legenda: Lorena após mais de 15 horas em competição de Ironman Foto: reprodução/redes

A triatleta, Lorena, contou que através do esporte consegue se aproximar da família e amigos, mas nas horas em que não está competindo e treinando, se dedica a cozinha, com sua produção de biscoitos caseiros amanteigados, atividade que começou na pandemia. Ela também gerencia uma loja de bijuterias há 25 anos.

“Eu tenho uma fabrica de biscoitos caseiros amanteigados. Durante a tarde, entro na loja de bijouterias que gerencio e saio às 21 horas. De segunda a sábado é essa minha rotina.” detalhou Lorena.

Significado do esporte

Ao final da entrevista, cada uma das atletas falou sobre o que o esporte significa para elas. “O esporte, para mim, é energia, é qualidade de vida, é uma fonte de disciplina. Ele une amigos, reúne a família nas provas, promove bem-estar.” Lorena Teixeira Dias.

“Natação é associada à minha vida. Quando estou alegre comemoro nadando, triste da mesma forma. Na água esqueço qualquer problema, recupero minha energia e disposição. Nadar pra mim é uma terapia mental e física. Sempre esteve presente na minha vida, desde a pequena infância, perdura e assim será até o final.” Sonia Regina Guimarães.

“O esporte é o meu maior desafio. É também o meu objetivo. Depois de uma vida inteira sem praticar, descobri uma forma de viver melhor e com um novo estilo e equilíbrio. Vejo o quanto me sinto bem comigo mesma e o quanto minha saúde está em dia.” Vera Cristina Marques Lopes.

Que possamos trazer mais histórias inspiradoras como a dessas três mulheres, que fizeram com que a idade fosse vista apenas como mais um número a ser ultrapassado.