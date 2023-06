Mulher de Sergio Rico diz que o jogador saiu do coma; saiba mais

O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain (PSG), saiu do coma no hospital em que está internado há cerca de um mês, em Sevilha, na Espanha. O jogador de 29 anos sofreu um traumatismo craniano após uma queda enquanto andava de cavalo e está internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) há 25 dias.

“Estamos dando pequenos passos para frente e já estamos vendo um pouco mais de luz. Agradeço ao hospital e aos funcionários que estão sendo incríveis. Pouco a pouco, já sabia que ele ia sair dessa porque ele é um campeão. Temos que ter paciência”, disse Alba Silva, esposa do jogador, em entrevista a jornalistas no Hospital Universitário Virgen del Rocío.

No último dia 28 de maio, Alba havia feito uma publicação para o atleta, com uma foto do dia do casamento com o goleiro do Paris Saint-Germain. “Não me deixe sozinha, meu amor, porque te juro que eu não posso, eu não sei viver sem ti. Estamos te esperando, minha vida. Te amamos tanto”, escreveu a esposa na publicação.