Mulher de apostador utiliza ofensa racista em conversa para se referir a Eduardo Bauermann

A mulher do apostador Romário Hugo dos Santos, investigado pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, utilizou ofensas racistas para se referir ao zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, em uma conversa com "Romarinho", como é chamado Romário.

Identificada como "Beatriz" no Whatsapp, a moça substitui o nome do zagueiro por "macaco" e se refere a ele dessa forma. Antes disso, Romário já havia se referido ao mesmo jogador como "o preto" do Santos.

Nas conversas é possível ver que Beatriz tenta consolar Romário, que perdeu milhares de reais após Bauermann não realizar o acordo que fecharam entre si, levar cartão vermelho em um partida. O apostador ainda diz para a mulher que nunca "esteve tão perto de ficar rico".