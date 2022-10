Mudanças no trânsito serão feitas para jogo Fortaleza x Avaí; entenda

No próximo domingo (9) a equipe do Fortaleza vai receber o Avaí, às 16h, na Arena Castelão, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série A. Para este jogo, mudanças no tráfego serão realizadas visando facilitar o acesso dos torcedores ao estádio e prezar pela segurança de todos.

Essas mudanças vão acontecer devido ao estreitamento da Av. Paulino Rocha no trecho entre a Rua Itaboraí e Av. Jornalista Antônio Pontes Tavares e cerca de 30 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão controlando o trânsito nas redondezas do estádio.

A recomendação feita pela AMC é que os torcedores cheguem, pelo menos, três horas antes do início da partida. Em relação aos trajetos, a alternativa para os condutores que vêm da Av. Oliveira Paiva no sentido Cidade dos Funcionários/Castelão é continuar no seguinte trajeto: alça do viaduto da Av. Oliveira Paiva, BR-116 (sentido sertão), Rua Augusto Calheiros, Rua Mucambinho, Av. Jornalista Tomaz Coelho, Pompílio Gomes e retorna à Av. Paulino Rocha.

Outras alternativas para chegar à Arena Castelão são as vias Senador Carlos Jereissati, Alberto Craveiro e Juscelino Kubitschek.

Para um maior controle, ao meio-dia será dado início à operação. Distribuição de cones em pontos com maior fluxo de pedestres, disciplinamento do trânsito nos principais acessos à Arena Castelão e a coibição de estacionamento serão algumas das medidas adotadas pelo órgão responsável. Além de não beber e dirigir, os condutores devem redobrar a atenção para as normas de circulação nas vias.