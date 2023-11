Mr. Olympia 2023: Cbum, principal rival de Ramon Dino, se diz confiante para vencer competição

O fisiculturista canadense Christopher Adam Bumstead, popularmente conhecido como Cbum, tem demonstrado muita confiança em conquistar o título da categoria Men's Classic Physique do Mr. Olympia pela quinta vez consecutiva.

“Não estou dizendo isso para ser arrogante ou idiota. Na verdade, só sei que no ano passado ganhei e posso ser melhor do que no ano passado”, disse Cbum em uma sessão de entrevistas antes da disputa da maior competição de fisiculturismo do mundo.

Chris Bumstead é o principal rival de Ramon Dino na disputa pelo título da categoria Men's Classic Physique do Mr. Olympia 2023. O canadense foi o grande vencedor da categoria nas últimas quatro edições da competição.

“Eu trabalhei. Sei que esses caras estão brigando pelo segundo lugar e só estou aqui para me divertir com isso. Vai ser um bom ano”, completou o atleta de 28 anos, natural de Otawa, no Canadá.

O Mr. Olympia, maior competição de fisiculturismo do mundo, está acontecendo em Orlando, nos Estados Unidos, desde o último dia 1º de novembro até o dia 5 do mesmo mês. A competição é organizada pela Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB).

A final da categoria Men's Classic Physique, na qual concorrem Cbum e Ramon Dino, está marcada para às 20h deste sábado (4). Os eventos do Mr. Olympia 2023 estão sendo transmitidos por uma plataforma própria da organização do evento, o Olympia Productions.

