MPF concorda com prisão de Robinho no Brasil e jogador deve cumprir pena no país

O Ministério Público Federal concordou com a prisão do ex-jogador de futebol Robinho no Brasil. Um parecer foi entregue à Justiça através do subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos. O ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro, mas o MPF entende que a pena pode ser cumprida no Brasil. As informações são do UOL.

Ainda de acordo com o UOL, o subprocurador-geral da República informou à Justiça quatro endereços relacionados ao nome de Robinho, para que o ex-jogador possa ser localizado. Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, está analisando o parecer e conduzindo o caso.

JUSTIÇA ITALIANA PEDE QUE ROBINHO CUMPRA SUA PENA NO BRASIL

A Justiça italiana pediu ao governo brasileiro que o ex-jogador de futebol Robinho pague no Brasila sentença de nove anos de prisão a que foi condenado por estupro coletivo de uma jovem em Milão em 2013, informou o Ministério das Relações Exteriores brasileiro nesta sexta-feira. O pedido foi realizado por meio do governo italiano.

CONDENAÇÃO DE ROBINHO

Robinho foi condenado pela última instância judicial italiana em 19 de janeiro de 2022 por violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa que comemorava 23 anos em uma conhecida boate de Milão. O então jogador do Milan, junto com outros cinco compatriotas, fez a jovem “beber a ponto de deixá-la inconsciente e incapaz de resistir" e depois teve "relações sexuais várias vezes seguidas" com ela.