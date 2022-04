MP pede que PM proíba venda e consumo de bebidas em recipientes de vidro nas imediações do Castelão

O Ministério Público (MP) recomendou que a Polícia Militar (PM) proíba a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em recipientes de vidro nas imediações da Arena Castelão em um raio de 100 metros do estádio, incluindo os estacionamentos cobertos e descobertos. O pedido foi feito pelo Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), na terça-feira. Em entrevista ao Diário do Nordeste nesta quinta-feira (31), o promotor e coordenador da pasta, Edvando França, esclareceu que a medica é preventiva e visa a segurança dos torcedores.

O MP lembra que o artigo 13-A, inciso II, do Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei Federal nº 10.671/2003) proíbe que torcedores entrem em praças esportivas portando bebidas. Além disso, há a Lei Estadual nº 16.873/2019, artigo 2º, inciso II, ressalta que “somente serão expostas à venda bebidas comercializadas em recipientes metálicos, plásticos ou similares, devendo ser vendidas e entregues aos consumidores em copos plásticos descartáveis, cuja capacidade máxima do recipiente seja de 500 ml”.

Por fim, a lei municipal nº 9.477 de 9 de abril de 2009, que dispõe sobre a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em um raio de 100 metros dos estádio.

“É uma lei difícil de cumprir, mas a gente pode cobrar porque ela existe. A recomendação é que coíbam o consumo de bebida alcoólica, seja copo descartável, de vidro, em qualquer coisa num raio de 100m. Além disso, a recomendação é que nenhuma bebida pode ser em casco de vidro. Além de não poder vender naquele local, ali na escadaria, no acesso ao estacionamento, foi criado um recuo para os ambulantes ficarem. Mas insistem em vender colado com a entrada. E, pior, tão usando bebida long neck, por exemplo. Estacionamento interno e externo da Arena não pode. O que estavam fazendo? Pegam a cerveja, botam no porta-mala do carro, pagam o ticket, entram e vendem dentro do estacionamento. Não pode. Quanto mais em casco de vidro. Os ambulantes que estão a 100 m de distância podem vender bebida, mas sem casco de vidro”, explica o promotor.

A recomendação se estende aos consumidores, que também não vão poder consumir bebida alcoólica naquele espaço. Além dos 100 metros da Arena, é permitido. Refrigerante, água e outras sem álcool estão liberadas, mas não em recipientes de vidro.

O torcedor que desrespeitar a recomendação do MPCE, poderá levar advertência ou até ser retirado do local. Essas sanções são previstas no artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 16.873/2019. O vendedor ambulante que descumprir o pedido poderá sofrer punição administrativa.

Perguntado sobre o motivo do pedido ser feito somente agora, em 2022, o coordenador do NUDTOR esclarece.

“Todo o histórico do ano passado. Pilhas de caco de vidro no chão. Num confronto, é como se cada um ali pudesse ter uma faca ou punhal na mão, porque a pessoa bebe e joga no chão. E aí quebrou a cerveja virou uma arma. E de fácil acesso a pessoa de má índole, embriagada. Um gargalo de garrafa é mais perigoso que uma faca, tanto como corta como perfura em todos os lados dele. A medida é muito mais preventiva. A gente quer evitar confusão”, diz França.

O promotor ainda explica que o MP retirou os ambulantes da entrada do estacionamento, cadastraram todos e realocou eles na praça atrás do Castelão para evitar esse tipo de prática. No entanto, elas continuam ocorrendo. Outro ponto é que a decisão não atinge as Fan fests nem o consumo dentro do estádio em si.

“A Fan Fest é na plataforma, é dentro do estádio, aí eles podem beber mas é copo descartável. Ali é mais rigoroso. Mais difícil é na rua. Mas o torcedor que for pego bebendo dentro do estacionamento ele vai ser colocado para fora. Não pode de jeito nenhum. É difícil cumprir a lei, mas a gente tenta”, conclui.

