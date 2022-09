MP denuncia torcedor do Flamengo que assediou repórter da ESPN

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou por importunação sexual o torcedor Marcelo Benevides Silva, que beijou o rosto da repórter Jéssica Dias, da ESPN, sem anuência, durante uma transmissão. A profissional trabalhou no jogo entre Flamengo x Vélez, no Maracanã, no dia 7 de setembro, pela disputa da semifinal da Libertadores de 2022.

A ação foi realizada por meio do Grupo Temático Temporário do Desporto (GTT-Desporto/MP-RJ). E a denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Glícia Pessanha Carvalho Viana, ressaltando que o infrator beijou o ombro da jornalista e retornou posteriormente, agora beijando o rosto da repórter.

Benevides foi detido e teve prisão decretada após audiência de custódia no Juizado Especial Criminal, no Maracanã. Foi autuado pelo crime de importunação sexual, mas solto no dia seguinte.

Repúdio e solidariedade

Na época, após a repercussão, o Flamengo publicou uma nota de repúdio nas redes sociais.

"O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam".

Também nas redes sociais, jornalistas mulheres se posicionaram em solidariedade à profissional. "O futebol exclui as mulheres todos os dias! Só a gente sabe o que a gente passa nesse meio asqueroso. Minha solidariedade à Jéssica Dias, repórter da ESPN, mas o que a gente quer mesmo é poder trabalhar em paz", escreveu Giovanna Pires, do O Tempo.

