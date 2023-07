MP de Goiás apresenta prints e aúdio em denúncia contra Alef Manga, atacante do Coritiba

O Ministério Público de Goiás apresentou prints e um áudio denunciando o atacante Alef Manga, do Coritiba, por envolvimento no esquema de manipulação no futebol brasileiro. De acordo com a denúncia, o jogador teria recebido cerca de R$ 50 mil para levar um cartão amarelo na partida entre Coritiba e América-MG, pela 25ª rodada da Série A de 2022.

A conversa que foi divulgada envolve o atleta do Coritiba e o lateral-esquerdo Diego Porfírio, atualmente no Guarani. Os dois atuaram juntos e Porfírio já admitiu ter participado do esquema e indicado Manga aos apostadores do esquema. Na conversa entre os dois, Alef fala com o amigo sobre a demora dos apostadores em realizarem o pagamento combinado.

Denúncia do Ministério Público contra Alef Manga mostra que o atacante do Coritiba combina com Diego Porfírio, seu ex-companheiro, de forçar cartão amarelo no jogo contra o América-MG, pelo Brasileirão 2022.



"Eu te aviso. É que é foda, Porfírio. Eu nem estou falando mais com o seu amigo direito. Foi uma maior briga para receber esse dinheiro, sempre dava uma desculpa. Aí, depois que ele me pagou, toda hora mandava mensagem para fazer de novo, um atrás do outro. Eu falei que não era assim, que tinha que esperar um pouco. Aí, no próximo jogo, ele manda de novo. Eu falava que, se ficar tomando cartão assim, iam perceber, iam imaginar coisas. Ele não quis entender meu lado e eu bloqueei ele. Foi suado para pegar o dinheiro com esse cara. Não gosto de cara assim. É o nosso nome que está em jogo. Na hora de tomar o cartão a gente toma. Na hora de receber, um dia depois, ele fica que a bet não pagou, não entrou. Aí dá picadinho. Mó confusão", declarou Manga, em áudio enviado para Diego Porfírio, no dia 1º de novembro de 2022.

AFASTAMENTO E REINTEGRAÇÃO