MP-CE pede que Ceará promova ações de combate à violência entre torcidas

O Ministério Público solicitou que o Ceará promova ações de combate à violência entre as próprias torcidas organizadas. Presidente do Alvinegro, João Paulo Silva esteve em reunião com o órgão para debater o tema. A reunião ocorreu na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza, na última segunda-feira (22).

A reunião ocorreu após episódios de violência entre torcidas antes do jogo de estreia contra o Maracanã, no Campeonato Cearense, no dia 13 de janeiro. O tumulto teria ocorrido no cruzamento das Avenidas 13 de Maio com Universidade.

O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor) aplicou medidas educativas contra as TOs Movimento Força Independente (MOFI) e Torcida Organizada do Ceará (TOC) após as cenas de agressões físicas mútuas e cânticos homofóbicos.

“Causa incompreensão social de como que duas torcidas do mesmo clube protagonizam entre si cenas de barbárie dentro das praças esportivas e de seu entorno”, disse Edvando França, coordenador do Nudtor.

Após solicitação do MP, o Ceará tem até dez dias para apresentar providências com foco em inibir a violência das torcidas.

O Ceará volta a campo no sábado (27), quando enrenta o Floresta. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16h40 (de Brasília).