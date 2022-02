MP-CE pede maior fiscalização de passaporte sanitário no primeiro Clássico-Rei de 2022

O Ministério Público do Ceará, por meio do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, vai solicitar ao DECON fiscalização para verificar se o passaporte sanitário está realmente sendo exigido nas entradas da Arena Castelão. Em nota publicada nesta quarta-feira (2), o órgão informou que o pedido já é para o primeiro Clássico-Rei do ano, que será realizado no próximo sábado (4), no estádio, às 17h45, quando Fortaleza e Ceará se enfrentam pela Copa do Nordeste. O intuito da medida é garantir a segurança dos consumidores que vão comparecer à praça esportiva.

A solicitação partiu de Edvando França, promotor de Justiça e coordenador do NUDTOR, Ainda por meio de nota, o Núcleo informou que vai enviar às Secretarias da Casa Civil e da Saúde do Governo do Estado cópias do que deve ser feito para aprimorar os protocolos sanitários nos estádios cearenses. O intuito desses encaminhamentos é esclarecer ainda mais a população sobre as condições de acesso aos equipamentos esportivos, considerando que há obrigatoriedade do comprovante de vacinação para ter acesso a eles.

O órgão também manifestou preocupação com episódio envolvendo a deputada Carla Zambelli que acessou a Arena Castelão sem estar vacinada, para ver o jogo do Fortaleza contra o Sousa (PB), pela Copa do Nordeste. Sobre o tema, o MP diz ainda que vai encaminhar “às Promotorias de Defesa da Saúde Pública do próprio órgão os expedientes necessários para apuração sobre os fatos envolvendo a parlamentar''.

O mais novo decreto do Governo do Estado sobre o combate à pandemia prevê exigência de passaporte sanitário (duas doses ou dose única, no caso da Jansen), para acessar eventos esportivos, além de bares, restaurantes, academias, hotéis e outros. O documento isenta menores de 12 anos, que devem ter a presença autorizada, e casos excepcionais com apresentação de atestado, com carimbo e assinatura de um médico.

