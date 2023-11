Mozart projeta jogo complicado para o Mirassol diante do Ceará: 'um dos melhores elencos da Série B'

Restando apenas três rodadas para o fim da Série B, 10 equipes brigam por quatro vagas na Série A de 2024. Uma delas é o Mirassol, time do interior paulista que enfrenta o Ceará neste domingo (12), às 15h45, no Estádio Presidente Vargas, pela 36ª rodada da competição. Para o comandante do Leão paulista, Mozart, o jogo será bastante complicado, já que o Alvinegro de Porangabuçu possui um dos melhores elencos da Série B.

Mozart Treinador do Mirassol "Temos acompanhado nos últimos jogos do Ceará que eles estão fazendo mudanças constantes na equipe visando a temporada 2024. Com certeza esses jogadores que estão tendo oportunidade querem mostrar para o treinador e para o clube que eles têm condições de permanecer lá. Nós esperamos um jogo duro, jogo de futebol sempre é difícil vencer. Então, nós estamos nos preparando para enfrentar uma equipe qualificada que o Ceará realmente é. Um dos melhores elencos da Série B, apesar da campanha que fizeram e de não terem mais chances de acesso", afirmou.

Na atual sétima colocação, com 57 pontos, o Mirassol tem cerca de 15% de chances de acesso. A partida contra o Ceará pode aumentar essa possibilidade ou acabar de vez com o sonho do Leão de alcançar a Série A em 2024. Mozart ressalta que o jogo é encarado como uma grande final e que o grupo de atletas e comissão técnica vai apostar todas as suas fichas para sair com um resultado positivo da capital cearense.

Mozart Treinador do Mirassol "Não deixa de ser uma equipe qualificada com jogadores que estão acostumados a jogar a Série A e querem permanecer aqui na B. Por esses fatores, já se torna um jogo difícil, sem contar a tradição que tem o Ceará no cenário nacional. Temos que preparar para fazer o nosso jogo, uma grande final, vamos apostar todas as nossas fichas nesse jogo, da mesma forma que enfrentamos o Sport, em que ligamos o modo sobrevivência, porque nós precisamos trazer a decisão contra o Atlético-GO na nossa casa, para isso precisamos vencer o Ceará. Estamos nos preparando bem e confiantes que vamos fazer um grande jogo", disse.