Mourinho recusou proposta para comandar seleção brasileira, diz imprensa italiana

O técnico português José Mourinho, de 59 anos, teria recusado uma proposta para treinar a Seleção Brasileira masculina de futebol. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo canal Sky Sports Italia. Anteriormente, o treinador da Roma teria negado também uma oferta para dirigir Portugal, que anunciou o espanhol Roberto Martínez.



Segundo a publicação, Ronaldo Fenômeno atuou nos bastidores para convencer Mourinho a treinar o Brasil, mas não conseguiu demover o técnico da ideia de seguir na Roma, clube com o qual tem contrato até 2024. Na última semana, o ex-jogador Carlos Alberto, que conquistou a Liga dos Campeões com o Porto sob o comando do treinador, afirmou que o português seria o próximo comandante da seleção.



"Eu não deveria dizer isso, mas vou te dar uma informação: talvez Mourinho seja o próximo técnico do Brasil. Não sei dizer de onde vem essa notícia, mas ele me pediu para ser seu assistente", disse Carlos Alberto ao podcast Mundo GV.

Multi-campeão

Além da Liga dos Campeões conquistada com o Porto, Mourinho também ergueu a taça com a Inter de Milão, em 2010. O treinador também foi bicampeão da Liga Europa com a equipe portuguesa, em 2003, e com o Manchester United em 2017. Na última temporada, se sagrou campeão da primeira edição da Liga Conferência, com a Roma.



Os rumores sobre quem será o próximo técnico da seleção brasileira aumentam a cada semana. Em novembro, a CBF afirmou que o substituto de Tite seria anunciado neste mês de janeiro e que o processo de escolha não cederia à pressões. O presidente Ednaldo Rodrigues garante manter total sigilo na negociação.



Tite deixa o cargo após seis anos no comando técnico da seleção brasileira. Nesse período, disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022 - eliminado nas quartas de final para Bélgica e Croácia, respectivamente. Conquistou uma Copa América, em 2019, e um vice-campeonato, em 2021, diante da Argentina.