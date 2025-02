Moto Club x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe o Moto Club nesta quarta-feira (5), às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA), em jogo pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

PALPITES

inter@



ONDE ASSISTIR

Premiere



Como chegam as equipes

O Tubarão da Barra vem de derrota na estreia para o Sport no PV por 2 a 1 e está pressionado no Campeonato Cearense. Em 4º no Grupo B com 4 pontos, o Tubarão da Barra faz jogo decisivo no sábado (8), contra o Cariri por uma vaga nas quartas de final. O time coral disputa vaga com Iguatu e Tirol.

Pelo caráter decisivo no jogo do Estadual, o clube fez um planejamento para as duas partidas: reserva diante do Moto Club nesta quarta-feira e time titular no sábado pelo Cearense.

Legenda: Tiago Zorro escalará uma equipe reserva no Ferroviário em jogo pela Copa do Nordeste Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Apenas uma parte do grupo coral está no Maranhão para uma partida. O restante do grupo ficou em Fortaleza se preparando para o confronto e se reapresenta junto com os demais para o jogo de sábado, no Romeirão, em Juazeiro do Norte.

Mas mesmo com um time 'alternativo', Zorro terá jogadores que atuam relevantes minutos entre os titulares: Rikelmy, Carlos Junio, Kauê Leonardo e Gustavo.

O Moto Club chega para o confronto pressionado pela campanha ruim no Maranhense. Em 4 jogos, ainda não venceu: são 3 empates e uma derrota, com a equipe na 7ª colocação, com 3 pontos, na zona de rebaixamento. E na Copa do Nordeste, estreou com derrota no PV para o Fortaleza por 2 a 0.

O técnico Zé Augusto deve fazer promover as estreias do volante Richard, do meia Hadrian e do atacante Lipek, recém contratados.

Prováveis Escalações



Moto Club



Allan Thiago; Wesley, Vitor Carvalho, Maurício e Gustavo; Felipe Dias, Pedro Dias e Hadrian; Danilinho, Lipek e Paulinho. Técnico: Zé Augusto

Ferroviário

João Soares, Rikelmy, Kayky, Carlos Junio, Kauê Leonardo, Diotti, Matheus Xavier, Brayan, Kevin Rivas, Rodrigo Fuzil e Gustavo. Técnico: Tiago Zorro

FICHA TÉCNICA:

Moto Club x Ferroviário

Data e hora: 05/02, às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA);

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA);

Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (BA);