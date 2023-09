Moscardo vê jogo contra o Fortaleza como 'importante' para recuperação do Corinthians na Série A

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (14) contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 19 horas (de Brasília). Titular da equipe, o meia Gabriel Moscardo se juntou ao grupo para o duelo contra o Tricolor do Pici.

"A gente sabe a nossa situação no Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante, fora de casa. A gente sabe que é muito difícil jogar no Nordeste, contra as equipes nordestinas, mas é um jogo muito importante para nós. Com certeza nós vamos buscar os três pontos para melhorar nossa colocação", disse o jogador em entrevista ao canal do clube.

O atleta de 17 anos se juntou ao grupo após ser liberado da seleção olímpica. Os amistosos do Brasil contra o Marrocos foram cancelados após fortes terremotos no país africano.

O Corinthians está em 14º, com 26 pontos, na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo não vence há três jogos e busca recuperação no torneio.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: